Iran: ballano in strada, arrestate due donne

Arrestate per aver ballato e suonato in strada, in pubblico. E’ quello che in Iran è accaduto a due giovani donne protagoniste di un video con migliaia di visualizzazioni sui social media. La loro danza era una celebrazione in vista di Nowruz, il capodanno iraniano che si festeggia il 21 marzo.

Erano vestite come Haji Firuz, il personaggio vestito di rosso che in strada annuncia l’arrivo di un nuovo anno. Ma “nella Giornata internazionale della Donna, le forze di sicurezza della Repubblica Islamica hanno arrestato due ragazze apparse in un video mentre danzano a piazza Tajrish, a nord di Teheran, vestite come Haji Firuz”, denuncia via X Iran International rilanciando notizie dell’agenzia iraniana Tasnim.