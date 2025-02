Iran, si spoglia nuda e sale sul cofano dell’auto della polizia – IL VIDEO

È diventato virale il video di una donna iraniana che ha deciso di protestare completamente nuda di fronte alle forze di sicurezza iraniane, salendo sul cofano di un’auto della polizia.

Una protesta contro il regime che ricorda quella della giovane che decise di passeggiare in mutande e reggiseno davanti all’università di Teheran. Su quest’ultimo video, però, non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sul motivo, il luogo e la data in cui sono avvenuti i fatti, ma in molti sostengono che sia successo a Mashhad.

Di Matilde Testa