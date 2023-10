Israele attacca Gigi Hadid. La modella californiana, star dei social con diversi milioni di follower, è stata accusata di antisemitismo e di avallare l’omicidio di civili e bambini innocenti da parte di Hamas.

Al centro della discussione, una discussa e cliccata serie di stories in cui la modella riferisce che “Non c’è nulla di ebraico nel trattamento del governo israeliano nei confronti dei palestinesi. Condannare il governo israeliano non è antisemita e sostenere i palestinesi non significa sostenere Hamas” ha detto sul suo Instagram.

La dura replica del governo israeliano è arrivata con la pubblicazione sull’account ufficiale di una foto del sangue di una bambina nella stanzetta in un kibbutz. “Non c’è nulla di valoroso nel massacro compiuto da Hamas contro gli israeliani. Condannare Hamas per ciò che è (ISIS) non è anti-Palestina e sostenere gli israeliani nella loro lotta contro terroristi barbari è la cosa giusta da fare”.