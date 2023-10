Israele, il generale Itai Veruv: “Non è una guerra, è un massacro”

“Questa non è una guerra, non è un campo di battaglia”. Il grido di dolore del generale di Divisione Itai Veruv, che spiega alla stampa quanto accaduto nel kibbutz di Kfar Aza

“Questa non è una guerra, non è un campo di battaglia. Quando vedi i bambini, le madri, i padri nelle camere da letto – nelle stanze sicure – e come i terroristi li hanno uccisi”, il grido di dolore del generale di Divisione Itai Veruv, che spiega alla stampa quanto accaduto nel kibbutz di Kfar Aza dove, secondo quanto riportato dai media, l’esercito israeliano avrebbe trovato, fra le numerose vittime, i cadaveri di circa quaranta neonati e bambini, alcuni di loro decapitati.

Veruv prosegue: “È un massacro, è un’attività terroristica. È qualcosa che non ho mai visto in vita mia”.