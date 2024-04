Israele lancia l’attacco contro l’Iran

Nella notte Israele ha colpito una base militare in Iran, in risposta all’attacco ricevuto sabato scorso. Teheran non ha ancora confermato l’offensiva ma è stata attivata la difesa aerea, secondo le prime informazioni l’attacco avrebbe avuto come bersaglio una base militare iraniana vicino alla città di Esfahan, nell’Iran centrale.

Nella giornata di ieri ci sarebbero state due telefonate tra funzionari americani e israeliani, segnale che potrebbe lasciare intendere che gli Usa fossero stati avvisati dell’attacco. Un funzionario dell’amministrazione americana ha dichiarato che gli Usa “non hanno dato nessun ok sull’attacco” .

La televisione di Stato Iraniana ha rassicurato che tutti i siti nucleari sono in “totale sicurezza”. Ripresi i voli in Iran dopo che il Paese aveva chiuso lo spazio aereo nella notte in seguito all’attacco israeliano.

Per alcuni analisti la risposta scelta da Israele potrebbe essere “un allentamento dell’escalation”.



Di Claudia Burgio