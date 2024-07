Israele: “Numero due di Hezbollah ucciso in un raid su Beirut”

Israele ha effettuato un raid nella notte su Beirut in cui è stato eliminato il numero due di Hezbollah

Israele ha effettuato un raid nella notte su Beirut in cui è stato eliminato il numero due di Hezbollah

Israele ha effettuato un raid nella notte su Beirut in cui è stato eliminato il numero due di Hezbollah

Israele ha effettuato un raid nella notte su Beirut in cui è stato eliminato il numero due di Hezbollah

Israele ha effettuato nella notte un raid aereo nella periferia meridionale di Beirut, in Libano, come confermato dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF). L’obiettivo dell’attacco era Fuad Shukr, comandante e numero due di Hezbollah, ritenuto responsabile della strage al campo da calcio di Majdal Shams sulle Alture del Golan, che ha causato 12 morti tra bambini e adolescenti. Shukr è stato ucciso durante il raid, secondo quanto riportato in un tweet dal portavoce dell’IDF, Daniel Hagari.

“Oggi, 30 luglio 2024, in un’operazione mirata, aerei da combattimento israeliani, guidati dall’intelligence dell’AMN, hanno attaccato la zona di Beirut, uccidendo Fouad Shukar, noto come “Sid Mahsan”, il comandante militare più anziano di Hezbollah e capo della formazione strategica dell’organizzazione”, si legge nel tweet.

Pochi minuti dopo la conferma dell’attacco, il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato in una nota: “Hezbollah ha superato la linea rossa”.