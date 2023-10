Israele, paura per la “giornata della rabbia”

Hamas ha chiesto una cosiddetta “giornata della rabbia” e ha chiamato tutto il mondo arabo a una grande mobilitazione a sostegno dei palestinesi. “Invitiamo i popoli arabi e musulmani e i palestinesi da ogni luogo a marciare verso i confini della Palestina occupata in solidarietà con la Palestina, Gerusalemme e la Moschea di Al-Aqsa”. La solidarietà con il gruppo terroristico Hamas deve essere visibile al fine di fermare “i piani israeliani per giudaizzare Gerusalemme e Al-Aqsa”.

La “giornata della rabbia” è stata indetta da Hamas nel mondo musulmano nel primo venerdì di preghiera dopo l’attacco a Israele – ossia oggi – e ciò ha immediatamente fatto scattare l’allerta alta in molti Paesi. Si temono, infatti, disordini e possibili attentati.

Le autorità di Gerusalemme hanno deciso di limitare l’accesso alla Spianata delle Moschee (per gli ebrei è al Monte del Tempio) per le preghiere del venerdì agli arabi che hanno più di 60 anni per prevenire possibili attentati.

Tutta l’area intorno a Gerusalemme e alla Città Vecchia è completamente protetta da un cordone di polizia israeliana in assetto antiterrorismo.

