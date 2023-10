Israele, soldati arrestano miliziano di Hamas e lo proteggono dal linciaggio

I poliziotti catturano un terrorista nel Sud di Israele e cercano di portarlo via in macchina mentre alcuni cittadini tentano di colpirlo

Guardate queste immagini: i poliziotti che hanno appena catturato un terrorista nel Sud di Israele cercano di portarlo via in macchina, mentre alcuni cittadini sfogano la propria rabbia cercando di colpirlo ripetutamente. Poi, arriva una soldatessa che intima a tutti di stare alla larga e di permettere ai poliziotti di fare il proprio lavoro.

Linciaggio evitato, in modo da consegnare l’uomo a chi dovrà interrogarlo per ricavarne quante più informazioni possibili e poi al processo. Anche alcuni degli ostaggi rapiti sabato dei guerriglieri palestinesi sono stati sottratti alla furia di gente che cercava vendette facili, ma nella Striscia di Gaza non c’è nessun tribunale ad aspettarli. Nessuna certezza del diritto, nessuno Stato di diritto. Solo il terrore, la follia sanguinaria di Hamas e dei suoi sgherri.

Sono stati “protetti“, ma solo per renderli pedine di un ricatto lugubre e cinico che può durare mesi o anni, sulla loro pelle e dei loro cari.

Differenze da non dimenticare mai, nelle ore in cui alcuni fuori di testa inneggiano ai tagliagole persino nelle nostre scuole. Una vergogna.

di Fulvio Giuliani