Istanbul: una cagnolina porta il suo cucciolo in una clinica veterinaria e lo salva

Ha dell’inverosimile la storia pubblicata dal giornale “La Zampa”: un cane femmina randagia ha portato il suo cucciolo privo di sensi e in ipotermia in una clinica veterinaria a Istanbul. Un gesto incredibile, carico di amore, grazie al quale il cucciolo è stato messo in salvo.

Di Matilde Testa