Riprovaci, Joe

Ricandidatura in ticket con Kamala Harris. Serviva solo l’ufficialità per iniziare a disegnare i prossimi 18 mesi piuttosto incandescenti per gli americani: Joe Biden vuole un altro mandato alla Casa Bianca e pazienza se il Gop ha pubblicato un video frutto dell’intelligenza artificiale in cui Biden viene presentato come il presidente più debole della storia a stelle e strisce.

“Let’s finish job”, scrive il presidente in carica in un atteso tweet. Nessuna conferenza stampa, in linea con il trend assunto nei due anni di presidente, in cui ha tenuto appena dieci conferenze stampa annue secondo l’American Presidency Project, mentre Trump quasi 20 in media e Barack Obama a quota 23.

Nel breve video con cui ha fatto l’annuncio, Biden ha detto che “combattere per la democrazia” è stato il compito del suo primo mandato ma che nel paese “gli estremisti MAGA si stanno organizzando per toglierci le nostre libertà“. MAGA è l’acronimo dello slogan della prima campagna elettorale di Donald Trump (Make America Great Again), ed è diventato la sigla simbolo degli esponenti dell’estrema destra americana che sostengono Trump.

Dunque, Biden corre. Era atteso, ma non scontato. Nonostante gli acciacchi, nonostante l’età, nonostante le zone oscure del suo mandato, in politica interna ed estera. Al punto che Vox si chiede se davvero sia il candidato più adeguato di parte democrat, nella prospettiva di ritrovarsi contro Donald Trump, a sua volta impelagato nella vicenda processuale a New York che potrebbe portarlo alla White House anche se condannato.

Trump ha commentato l’annuncio di Biden con il suo personalissimo endorsement: “È il presidente più venduto della storia americana“, ha spiegato in una nota ufficiale il tycoon dalla Florida. Tre anni fa Biden ha superato Trump nella disputa elettorale di circa sette milioni di voti, ma The Donald ha sempre gridato ai brogli, alimentando anche la rivolta di Capitol Hill, per cui è sotto la lente dei magistrati nello stato di Washington. Se lo scontro fosse tra Biden e Trump, l’esito elettorale sarebbe in bilico, con Biden al momento in lieve vantaggio. Un margine rilevato anche se l’avversario fosse il governatore della Florida, Ron De Santis.

Intanto, un sondaggio di Nbc News rivela l’umore americano: per il 70% ritiene che Biden non dovesse provare a ottenere il secondo mandato, compreso il 51% dei democratici. Un risultato in linea con i test precedenti: in sostanza si pensa che il partito democratico americano dovesse procedere ad altre scelte e scegliere una figura soprattutto più giovane. Le primarie dei democratici si concluderanno con la convention nazionale del partito, tra il 19 e il 22 agosto del 2024 a Chicago, in Illinois. Biden al momento non vede avversari tra se stesso e la sfida ai repubblicani.

Nonostante le elezioni di Midterm siano state le migliori da tanto tempo a questa parte per un presidente in carica, su Biden pesa anche l’età: avrebbe 86 anni al termine del potenziale secondo mandato da presidente. Sarebbe il presidente più anziano nella storia americana ed è un fattore di cui gli americani tengono conto: l’età media dei presidenti americani eletti è di 55 anni, con il 42enne Theodore Roosevelt, in carica al posto dell’assassinato William McKinley, a portare la corona del più giovane presidente alla Casa Bianca. Mentre l’eletto più giovane è stato JFK, insediato a 43 anni, ucciso a 46.

Allo stato attuale, ma lo scenario è destinato a cambiare, anche in base a quanto avverrà tra i repubblicani, Biden gode del 42,5% di gradimento nella media dei sondaggi di FiveThirtyEight. La popolarità della moglie Jill potrebbe essere un asso da calare al momento giusto, ma delineare uno scenario, nella magmatica politica americana che si intreccerà al corso della giustizia nei prossimi mesi, al momento è esercizio di fantasia.

Di Nicola Sellitti