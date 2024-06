Julian Assange è libero

Julian Assange ha deciso di patteggiare con gli Stati Uniti dichiarandosi colpevole per la diffusione di materiale top secret avvenuta nel 2019. Grazie a questo patteggiamento il fondatore di Wikileaks tornerà ufficialmente in libertà.

Ieri mattina, Assange ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Belmarsh – dove è rimasto in cella per 1901 giorni – grazie alla libertà concessa su cauzione dall’Alta corte di Londra.

Il fondatore di Wikileaks è atterrato questa mattina a Bangkok, dove si è fermato per fare rifornimento di carburante prima di partire alle ore 21 per l‘isola di Saipan, che è sotto la giurisdizione americana. Lì, mercoledì, affronterà un giudice – come parte del patteggiamento – che dovrebbe ridargli la libertà e la possibilità di tornare in Australia.



Di Claudia Burgio