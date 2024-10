Kamala fa 60 e sfida il passato Usa

Domenica 20 ottobre non ci sarà l’happy birthday in stile kennediano per il compleanno di Kamala Harris, che compirà 60 anni. Non ci sarà perché pure in America la scaramanzia ha un peso e le elezioni sono ancora tutte da giocare. La candidata democratica lo sa e perciò nei giorni che mancano ancora al voto di novembre sta accelerando, con una certa imprevedibilità, le mosse della sua campagna elettorale. Rientra in questo schema comunicativo la sua intervista a Fox News (considerato un canale vicino a Trump) con tanto di dichiarazioni per sedurre gli elettori (potenziali) di Donald: la mia presidenza – ha spiegato la Harris – non sarà «una continuazione» di quella di Joe Biden perché «come ogni nuovo leader che entra in carica, porterò il mio background, le mie esperienze professionali e le mie nuove idee».



Trattasi di sottolineatura di differenze rispetto a ciò che è stato sinora il governo degli Stati Uniti. Sarà sufficiente a fregare un po’ di voti al trumpismo? Difficile prevederlo. Quel che è certo è che Kamala Harris sta sparigliando le etichette che i media di destra hanno provato ad appiccicarle addosso. Chapeau. In questa narrazione rientra anche la provocazione di Kamala a Trump e alla sua età avanzata, una provocazione che non può però superare un certo limite poiché diverrebbe un boomerang rispetto ai quattro anni di Biden alla Casa Bianca. Pure per questo il kamalismo oggi scommette sullo spariglio. Perché il resto è passato.

Di Massimiliano Lenzi