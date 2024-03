Kate Middleton si scusa: “Sono stata io a ritoccare la foto”. Giallo sulle motivazioni dietro al gesto

La principessa ha ammesso in un post su Instagram di aver ritoccato lo scatto in cui appare coi tre figli. I rumors sulle sue condizioni di salute non si zittiscono, anzi

Si scusa Kate Middleton: “sono stata io a ritoccare la foto” scrive la principessa sul proprio profilo Instagram, vedendosi costretta a uscire allo scoperto dopo le infinite speculazioni girate nelle ultime ore sul suo conto. Per molti, infatti, lo scatto che la ritrae assieme ai tre figli, sorridente e in salute, sarebbe stato fatto prima che la donna venisse operata. Appena scoperto l’inghippo la foto è stata ritirata dalle principali agenzie perché bollata come fake.

“Come molti fotografi dilettanti, occasionalmente faccio esperimenti con l’editing. Voglio esprimere le mie scuse per ogni confusione che la foto di famiglia, condivisa ieri, ha causato” ha specificato la Middleton nel post, un atto straordinario perché non capita tutti i giorni che una principessa si scusi pubblicamente.

Un duro colpo per la monarchia, un altro, che mette a repentaglio la credibilità della famiglia reale agli occhi dei propri sudditi. Perché mai la futura regina avrebbe dovuto ritoccare la foto? Com’è noto Kate Middleton, operata lo scorso gennaio, sta attraversando un momento difficile come del resto anche il suocero, Re Carlo, che ha scoperto di avere un tumore a nemmeno un anno dalla sua incoronazione.

Lo stato di salute di Kate resta ancora un mistero dato che la donna non è più comparsa in pubblico dopo quel 16 gennaio, un tempo lunghissimo in cui il marito ha dovuto onorare tutti gli impegni pubblici in completa solitudine.