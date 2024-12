Lompagnie aeree del Kazakistan e dell’Azerbaigian sospendono voli per scali in Russia

Lo schianto dell’aereo di linea dell’Azerbaijan Airlines in Kazakistan, in cui sono morte 38 persone, è stato causato da “interferenze esterne, fisiche e tecniche”

Lo schianto dell’aereo di linea dell’Azerbaijan Airlines, in cui sono morte 38 persone, è stato causato da “interferenze esterne, fisiche e tecniche”. Questo quanto emerso dai risultati preliminari dell’indagine, rivelati dalla compagnia aerea.

“I risultati preliminari dell’indagine sullo schianto dell’Embraer 190 indicano un’interferenza esterna, fisica e tecnica”, si legge in un messaggio su Telegram dell’Azerbaijan Airlines.

Le compagnie aeree di Azerbaigian e Kazakistan hanno annunciato la sospensione dei collegamenti aerei con alcuni scali in Russia dopo il disastro aereo in cui è rimasto coinvolto il giorno di Natale il volo della Azerbaijan Airlines da Baku a Grozny, precipitato a qualche chilometro da Aktau probabilmente dopo essere stato colpito da un missile della contraerea russa e dalle attività di disturbo elettronico dei sistemi Gps in corrispondenza della capitale della Cecenia.

Qazaq Air ha sospeso il collegamento da Astana a Ekaterinburg fino al prossimo 27 gennaio e al completamento di una “valutazione dei rischi” dei voli in Russia, ha reso noto l’agenzia Kazinform, mentre Azerbaijan Airlins ha cancellato i voli per sette città nel sud della Russia, fra cui Grozny fino al completamento dell’inchiesta sulla tragedia di Aktau. Anche la El Al israeliana ha annunciato la sospensione dei voli fra Tel Aviv e Mosca.

Sulla zona di Grozny ci sarebbe stato un attacco di droni ucraini. Le autorità locali in Ossezia del Nord hanno annunciato l’abbattimento di un drone. Una donna è stata uccisa. Il direttore dell’agenzia per l’aviazione russa Rosaviatsia, Dmitry Yadrov, ha ammesso “condizioni molto difficili” e l’adozione di contro misure nella zona dell’aeroporto di Grozny “quel giorno e in quelle ore” a causa di attacchi di droni ucraini contro infrastrutture civili a Grozny e Vladikavkaz. “A tutti gli aerei era stato ordinato di lasciare la zona”, ma il comandante dell’aereo aveva cercato per due volte di atterrare a Grozny. Gli erano stati offerti altri aeroporti per un atterraggio ma ha deciso di andare ad Aktau, ha aggiunto. Il Kazakistan ha aperto una inchiesta sullo schianto dell’Embraer-190 a cui prendono parte funzionari di Azerbaigian e Russia.