Donald Trump ha prestato giuramento. È ufficialmente il 47° Presidente degli Stati Uniti

ORE 18:09 – Inizia il discorso inaugurale: «Inizia l’epoca d’oro dell’America».

ORE 18:01 – Trump ha giurato. È il nuovo presidente.

ORE 17:59 – Giura il vicepresidente J.D. Vance. A reggere la Bibbia i suoi bambini.

ORE 17 – Donald e Melania Trump arrivano alla Casa Bianca per un tè offerto da Joe e Jill Biden, come si usa fare da tradizione. I Biden e i Trump – tutti sorridenti – si salutano stringendosi la mano e posando per la foto di rito sul portico Nord della Casa Bianca. “Benvenuto a casa”, è con queste parole che Joe Biden accoglie Donald Trump alla Casa Bianca. Dopo il tè, i quattro di dirigono a Capitol Hill per il giuramento del 47esimo presidente degli Stati Uniti.

di Umberto Cascone e Filippo Messina