La rabbia dell’anziana attivista Vasilieva: “Putin è un traditore, dobbiamo ribellarci”

In un minuto, è lei a denunciare l’orrore della guerra. “Ne ho abbastanza di tutto questo! Sono stati uccisi bambini ucraini e quanti soldati russi sono morti? Più di 300mila. Putin non è dispiaciuto per tutto ciò. Loro non hanno paura del sangue perché non sono loro a combattere in prima linea. Loro traggono solo profitto, quante persone sono diventate miliardarie durante questa guerra? Sono traditori del nostro Paese”.