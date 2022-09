La regina del Novecento

Ci metteremo un bel po’ ad abituarci all’idea che la regina non ci sia più. Siamo tutti nati, cresciuti, diventati adulti in un mondo che cambiava vorticosamente, accelerando sempre più. Punti fermi? Ben pochi e fra questi sempre lei, la regina.

Nessuna nostalgia o pensiero monarchico (in Italia men che meno, per carità), solo qualcosa di molto più profondo e di valore: il rispetto per il senso di responsabilità e del dovere che ha animato questa icona pop per sette decenni.

Leggerete e ascolterete di tutto nelle prossime ore, non c’è nulla che noi si possa aggiungere. Inutile cercare di fare gli originali a tutti i costi, ma qualcosa di utile possiamo provare a suggerirlo: ricordare che Elisabetta II ha cominciato il suo “lavoro“ da sovrana incontrando una volta alla settimana Winston Churchill, l’uomo a cui dobbiamo un bel pezzo della nostra libertà.

Il gigante che non si piegò al mostro nazista ed ebbe sempre una predilezione per questa giovanissima monarca. Gli piaceva, al vecchio leone, che non tremasse davanti alle responsabilità e la guidò nei suoi primi passi. Che scuola incredibile per Lilibet, diventata grande.

Era la regina per antonomasia e per definizione. Di tante cose possiamo dubitare, non che potremo mai avere un’altra Queen come lei.

Di Fulvio Giuliani