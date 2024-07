La Russia condanna il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, a 16 anni di carcere duro

Il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è stato condannato in Russia a 16 anni di carcere duro con l’accusa di spionaggio. Per le autorità russe, il reporter – arrestato 15 mesi fa – avrebbe raccolto “informazioni segrete” su una fabbrica di carri armati su “istruzione della Cia”. Un “processo farsa”, assicura il Wall Street Journal, essendosi svolto a porte chiuse e non essendo mai stata presentata alcuna prova.

Un verdetto, definito “scontato”, dal momento che le assoluzioni nei processi di spionaggio russo sono estremamente rare. Per il portavoce del Consiglio di sicurezza degli Stati Uniti, John Kirby, Gershkovich non è che una pedina, utilizzata da Putin per effettuare un possibile scambio di prigionieri. Già nel febbraio di quest’anno, infatti, il presidente russo si era dichiarato favorevole a rilasciare il giovane reporter e altri in cambio di Vadim Krasikov, un agente dell’FSB condannato all’ergastolo in Germania per aver ucciso un emigrato ceceno a Berlino nel 2019.



Di Claudia Burgio