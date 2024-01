La star di Fauda, Idan Amedi: “I soldati israeliani sono i miei eroi”

Il toccante discorso di Idan Amedi, dimesso dall’ospedale Sheba dove era rimasto ricoverato per settimane a seguito di un’esplosione a Gaza

“Voglio mandare un abbraccio a tutte le famiglie in lutto, conosco la perdita da vicino, so che non ci sono parole che possano confortare le persone ma è importante che sappiate che per me i vostri figli e le vostre figlie sono i miei eroi”, con queste parole il noto musicista israeliano e attore della serie Netflix “Fauda”, Idan Amedi, ha voluto ringraziare i soldati israeliani e tutto lo staff medico dell’ospedale Sheba, dove era rimasto ricoverato per settimane a seguito di un’esplosione a Gaza. Le condizioni di Amedi erano così gravi che inizialmente non fu possibile il suo riconoscimento.

Una conferenza stampa richiesta dallo stesso Amedi per ricordare l’enorme sforzo dell’esercito israeliano in questi tempi così difficili.

Di Claudia Burgio