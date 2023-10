L’avvocata Sotoudeh picchiata e arrestata al funerale di Armita

L’avvocata e attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh è stata picchiata e arrestata durante il funerale della 16enne Armita Geravand

L’avvocata e attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh è stata violentemente picchiata e arrestata sabato durante il funerale della 16enne Armita Geravand, la ragazza morta un mese dopo essere stata aggredita da una guardia della metropolitana perché non indossava il velo.

Lo ha dichiarato il marito di Soutoudeh, Reza Khandan, sui suoi account social: “Nasrin è stata condotta al centro di detenzione di Vozara, a Teheran, lo stesso dove Mahsa Amini fu uccisa l’anno scorso. Mi sono recato presso quel dipartimento di polizia e ci hanno detto che Nasrin passerà qui la notte. Oggi verrà portata al tribunale della prigione di Evin per un’udienza, poiché il suo caso è aperto”.

Nasrin Sotoudeh aveva ricevuto il premio «Civil Courage Prize» martedì scorso a New York anche se non aveva potuto ritirarlo di persona perché impossibilitata a lasciare l’Iran. L’attivista aveva però inviato un video nel quale dedicava il premio proprio Armita Geravand e sua madre così come a tutto il movimento “Donna, vita e libertà” nato dopo l’uccisione di Masha Amini.