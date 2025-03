L’esercito israeliano arresta Hamdan Ballal, il regista palestinese di “No Other Land”

L’esercito israeliano ha arrestato Hamdan Ballal, regista – palestinese – del celebre documentario “No Other Land”, premiato come “miglior documentario” ai recenti Oscar 2025

L’esercito israeliano ha arrestato Hamdan Ballal, regista – palestinese – del celebre documentario “No Other Land” (film documentario diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra), premiato come “miglior documentario” ai recenti Oscar 2025. Lo rende noto il quotidiano Haaretz.

Hamdan Ballal ferito e arrestato

Il quotidiano spiega che decine di coloni in Cisgiordania hanno aggredito e ferito Ballal e altre persone durante uno scontro fra coloni israeliani e residenti palestinesi. Il regista è stato fatto salire su un’ambulanza (secondo alcune fonti, ha ferite su testa e stomaco causate dalle pietre) per essere curato. Poco dopo, quando sono arrivati i soldati israeliani, lo hanno tirato fuori e arrestato.

Diverse fonti palestinesi, citate dal Times of Israel, riferiscono che decine di coloni sono arrivate questa sera nei pressi del villaggio di Susya – nella Cisgiordania meridionale – e hanno cominciato a scagliare pietre contro i residenti, le auto e le abitazioni.

Secondo quanto riferito poi dalla polizia, i palestinesi hanno risposto lanciando a loro volta pietre sui coloni.

Alcuni testimoni affermano che quattro palestinesi sono stati feriti dalle pietre, la maggior parte – sembrerebbe – in modo lieve. La polizia spiega che tre palestinesi sono stati poi arrestati. Fra gli arrestati, come spiegano i testimoni e come riporta il Times of Israel, c’è anche Hamdan Ballal. “Non sappiamo dove si trovi Hamdan e perché è stato portato via bendato” racconta un testimone.

Yuval Abraham, co-regista di “No Other Land”, ha scritto sui social che Ballal “è stato ferito” e riporta ferite sia alla testa che allo stomaco. Abraham spiega inoltre che non si sa – al momento – né dove si trovi Ballal né se stia ricevendo cure mediche.

Ignote le condizioni di salute di Hamdan Ballal.

di Mario Catania