L’India schiera il suo nuovo sistema anti-drone: sono aquile addestrate – IL VIDEO

La polizia dello Stato del Telangana, nel centro dell’India, ha presentato la sua nuova “squadra anti-droni” che ha appena terminato il corso di formazione. Il team, di cinque elementi, chiamato “Garuda Squad”, è formato da aquile.

I rapaci sono stati addestrati per intercettare e catturare droni di piccole dimensioni, dai 250 grammi ai 2 chili di peso, che volano nelle zone no-fly durante eventi che richiedono particolari misure di sicurezza. La formazione delle aquile è durata vari mesi. Gli uccelli hanno imparato a intrappolare i droni in un retino dopo averli localizzati, per poi consegnarli agli agenti che li attendono lontani dall’area da proteggere.

La realizzazione del progetto, ideato tre anni fa, è stata più complessa del previsto. I poliziotti hanno dovuto addestrare le aquile ad affrontare situazioni diverse, con scenari molto affollati, rumori e musica ad alto volume. Ma il risultato è molto soddisfacente. «Le nostre aquile – fanno sapere dal comando di polizia – possono volare molto più veloci dei droni. E abbiamo la sensazione che si divertano a rincorrere in volo le prede meccaniche».

Di Umberto Cascone