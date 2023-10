Sydney, Australia. Il kitesurfer Jason Breen, mentre stava solcando le onde, si è scontrato con un cucciolo di balena che è saltato all’improvviso fuori dall’acqua.

L’uomo, come si vede nel video, è stato trascinato sott’acqua dalla balena. Solo tanto spavento per il 55enne, per fortuna; Breen, infatti, è riuscito poi a riemergere senza conseguenze.