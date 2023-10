Londra, agenti di polizia licenziati per aver fermato due atleti

Due agenti di polizia sono stati licenziati per aver fermato due atleti di colore in modo violento. L’accusa è profilazione razziale

A Londra, due agenti di polizia di Londra sono stati licenziati mercoledì dopo essere stati giudicati colpevoli di cattiva condotta per aver fermato e perquisito due atleti di colore che erano in macchina con il loro bambino fuori casa. È uno dei tanti casi di profilazione razziale degli ultimi anni nella città inglese.

I due atleti, la velocista britannica Bianca Williams e il suo compagno, il corridore portoghese dei 400m Ricardo dos Santos, erano stati già seguiti alla guida della loro auto nel 2020 perché gli agenti avevano dichiarato “sospetto” il modo in cui il veicolo veniva guidato e di sospetto odore di cannabis, poi smentito dagli stessi agenti. Il video in questione aveva fatto il giro del web per i modi poco ortodossi.

Il direttore dell’IOPC Steve Noonan ha affermato che il suo ufficio è “profondamente consapevole che l’interazione di Bianca e Ricardo con la polizia, e la loro sensazione di essere trattati meno favorevolmente dagli agenti a causa della loro razza, riflette le esperienze di molte persone di colore in tutta Londra, in tutta l’Inghilterra e nel Galles“.