Manifestazioni per Navalny, oltre 100 arresti: “Putin non puoi ucciderci tutti”

Mosca: l’Ong ODV-Info denuncia circa 100 arresti. Rimossi fiori e candele dal monumento in onore delle vittime della repressione politica sovietica

Le manifestazioni per ricordare Navalny hanno toccato tutto il mondo: dall’Europa, agli Stati Uniti e persino in Russia dove, secondo l’Ong OVD-Info, oltre 100 persone sono state arrestate dalla polizia. A Mosca, dopo gli arresti, le autorità hanno rimosso i fiori e le candele portati dai cittadini in piazza Lubjanka, davanti alla pietra Soloveckij, monumento in onore delle vittime della repressione politica sovietica. Fermata anche la giornalista di RusNews, Yulia Petrova, insieme al suo collega fotografo. A Milano, durante la manifestazione, il politologo russo Gozman ha tenuto un lungo discorso in ricordo di Navalny: “La sua morte non sarà vana”.

Tantissime persone in piazza a Tiblisi, Yerevan e Belgrado hanno sventolato la bandiera bianco-blu-bianca per rappresentare una Russia libera, senza Putin. A Tel Aviv, manifestazioni davanti all’ambasciata russa, con diversi cartelli: “Putin non puoi ucciderci tutti”.

Di Claudia Burgio