Massiccio raid su Beirut. Obiettivo Nasrallah, secondo fonti libanesi e iraniane il capo di Hezbollah sarebbe vivo

Si tratta di uno degli attacchi più massicci dell’esercito israeliano. Preso di mira il quartiere generale Hezbollah a Beirut, con l’obiettivo di colpire il capo del gruppo libanese Nasrallah – IL VIDEO IN DIRETTA DA BEIRUT

È salito a sei il numero di edifici distrutti dagli attacchi israeliani nella periferia meridionale di Beirut, si tratta di uno degli attacchi più massicci di Israele in cui sono state utilizzate bombe da 2 mila libre. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira il quartier generale di Hezbollah nel sobborgo di Dahiyeh, con l’obiettivo di colpire Hassan Nasrallah, capo del gruppo libanese Hezbollah, che secondo fonti libanesi e iraniane sarebbe scampato ai bombardamenti.

Poco dopo la notizia delle forti esplosioni a Beirut, il presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha abbandonato un briefing con i giornalisti israeliani, tenutosi dopo il suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha invitato tutti gli italiani a lasciare il Paese al più presto. “Seguo con preoccupazione l’evolversi della crisi in Medio Oriente in contatto costante con la nostra Ambasciata a Beirut. Invito nuovamente tutti gli italiani a lasciare il Libano al più presto. Per ogni evenienza fare riferimento all’Ambasciata italiana a Beirut e all’Unità di crisi”. Così su X il vicepremier e ministro degli Esteri. Il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric ha dichiarato che “l’Onu osserva con grande allarme” quanto accaduto. Lo riportano media israeliani.

Di Claudia Burgio

Credits video Francesco Maviglia, in diretta da Beirut