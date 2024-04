Maxi incendio alla borsa di Copenaghen, crollano la guglia e parte del tetto

Grande paura a Copenaghen dove un maxi incendio nella vecchia sede della borsa valori ha causato il crollo della guglia e di parte del tetto dello storico edificio risalente al 1640, ora in fase di ristrutturazione. Ancora ignote le cause; per fortuna, non risultano esserci feriti.

I soccorsi stanno cercando di portare in salvo le numerose opere d’arte custodite all’interno del palazzo. “Immagini terribili dalla Borsa questa mattina. 400 anni di patrimonio culturale danese in fiamme”, le parole di Jakob Engel-Schmidt, ministro della Cultura della Danimarca.

di Mario Catania