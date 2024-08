Medio Oriente, concluso il vertice a Doha. Biden: il cessate il fuoco a Gaza “non è mai stato così vicino”.

Si è concluso questo pomeriggio, dopo circa 48 ore, il vertice a Doha in cui si è discusso, in particolare, di due punti principali: la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi

Si è concluso questo pomeriggio, dopo circa 48 ore, il vertice a Doha in cui si è discusso, in particolare, di due punti principali: la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi

Si è concluso questo pomeriggio, dopo circa 48 ore, il vertice a Doha in cui si è discusso, in particolare, di due punti principali: la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi

Si è concluso questo pomeriggio, dopo circa 48 ore, il vertice a Doha in cui si è discusso, in particolare, di due punti principali: la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi

Si è concluso questo pomeriggio, dopo circa 48 ore, il vertice a Doha in cui si è discusso, in particolare, di due punti principali: la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Secondo quanto si apprende da media israeliani, ci saranno nuovi colloqui (e un nuovo vertice) nei prossimi giorni. La prossima settimana ci sarà un altro incontro al Cairo.

I punti di divergenza maggiori sono il controllo del corridoio Filadelfia (tra Gaza ed Egitto) e il corridoio Netzarim, attraverso il quale si prevede che gli abitanti tornino nel nord della Striscia. La delegazione israeliana ripartirà questa sera, secondo quanto riferisce Ynet.

Fonti israeliane vicine ai colloqui hanno riferito ai media di essere “cautamente ottimiste” sulla possibilità di far progredire la prima parte dei negoziati con Hamas, dopo il mandato aggiornato conferito alla squadra negoziale dal premier Netanyahu.

La Casa Bianca rende noto che gli Usa, durante il vertice, hanno proposto un nuovo accordo per ridurre i gap su Gaza. Rapida e dura la replica di Hamas che spiega come nel risultato del vertice non ci sia in realtà nessuna corrispondenza con quanto già stabilito lo scorso luglio.

“Non c’è più tempo da perdere né scuse da nessuna delle parti per ulteriori ritardi. È tempo di rilasciare gli ostaggi e i detenuti, iniziare il cessate il fuoco e attuare questo accordo” scrivono nel comunicato finale Usa, Egitto e Qatar.

Il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato che il cessate il fuoco a Gaza “non è mai stato così vicino”.

di Mario Catania