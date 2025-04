Meloni a colloquio con Trump alla Casa Bianca: “Sono qui per rafforzare le due sponde dell’Atlantico” – IL VIDEO

Un inizio positivo per la missione di Giorgia Meloni alla Casa Bianca. Donald Trump, dopo aver accolto la presidente del Consiglio definendola «una grande persona», le ha riconosciuto un possibile ruolo negoziale. Che era l’obiettivo, non scontato, della premier

La prima parte del faccia a faccia fra Donald Trump e Giorgia Meloni è andata bene. Oltre i saluti di prammatica in perfetto stile Trump, decisamente più importante lo scambio di battute alla presenza dei giornalisti, che ha preceduto il vertice vero e proprio.

In questa fase il capo della Casa Bianca ha ribadito di essere intenzionato a trovare un accordo con l’Unione Europea e si è detto ottimista riguardo la possibilità di raggiungere un compromesso. Musica per le orecchie di Giorgia Meloni, che ha subito sottolineato la necessità di parlare con franchezza, per poter trovare un punto comune su cui incontrarsi.

Muovendosi sulle uova, per non urtare la suscettibilità di nessuno e non apparire fuori sintonia con gli altri capi di Stato di governo dell’Unione e la presidente della Commissione, il capo del governo italiano ha sottolineato come sia sua intenzione trattare al meglio per gli interessi italiani, aggiungendo subito dopo di non poter fare accordi in nome dell’unione. Sembrano sottigliezze, ma non lo sono neppure un po’: è la differenza fra l’accreditarsi come pontiere e apparire pronta a isolarsi. Per ora è andata bene, anche oltre i sorrisi a favore di telecamera, attendiamo gli sviluppi.

Meloni non è a Washington per conto dell’Unione europea, ma le sue telefonate con la presidente della Commissione Von der Leyen degli ultimi giorni non lasciano dubbi: spetta a lei sondare il terreno, capire se Trump è disposto a trattare con l’Ue. E così, prima ancora di entrare nel merito del confronto, Meloni ha provato a toccare l’argomento. La risposta di Trump è stata positiva: un compromesso, «trovarsi a metà strada» come auspicato da Meloni, è possibile. Ma, ha aggiunto il tycoon, il motivo non è l’appeasement. «Perché noi abbiamo ciò che vogliono tutti». Il leader della Casa Bianca non ha chiarito a che cosa si riferisse. Forse si riferisce agli Usa come un mercato difficilmente sostituibile, o forse alla potenza militare.

Molti i dossier sul tavolo. Quello sui dazi, innanzitutto. Ma anche Nato, spese per la difesa, forniture energetiche e negoziati sull’Ucraina, rapporti con Vladimir Putin e Xi Jinping. Non a caso Meloni, dopo aver invitato Trump a visitare l’Italia, ha annunciato di essere pronta a raggiungere il 2% del Pil in spese militari: un modo per corteggiare il tycoon dimostrandosi disponibile.

Di Umberto Cascone