Meloni a Starmer: “Evitare rischio che l’Occidente si divida”

“I nostri approcci alle questioni importanti, come sicurezza, difesa, immigrazione ed economia, sono molto simili”. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Sei la benvenuta”, ha aggiunto Starmer, sottolineando che “è fantastico che tu sia venuta qui in un momento così cruciale”.

“In questo momento è fondamentale dialogare e coordinarci. Grazie per aver convocato il vertice sull’Ucraina”. Così la premier Giorgia Meloni si è rivolta al primo ministro britannico Keir Starmer nel corso del bilaterale a Downing Street. “Siamo tutti fortemente impegnati per raggiungere l’obiettivo comune: una pace giusta e duratura per l’Ucraina”.

“Sono molto contenta che, di mese in mese, rafforziamo la nostra partnership su diversi temi centrali. Sono certa che possiamo fare ancora meglio su aspetti cruciali come sicurezza, difesa, energia e contrasto all’immigrazione irregolare e ai trafficanti di esseri umani. Servono nuovi strumenti e idee per garantire la sicurezza dei nostri cittadini” ha continuato Meloni, aggiungendo come “sia molto importante evitare il rischio che l’Occidente si divida. E credo che su questo punto l’Italia e il Regno Unito possano svolgere un ruolo importante nel costruire ponti: per questo ho proposto una riunione tra gli Stati Uniti e i leader europei, perché se ci dividiamo saremo tutti più deboli”