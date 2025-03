Oggi bilaterale Meloni-Starmer: focus su Ucraina, migranti e difesa

Meloni ha avuto ieri sera una conversazione telefonica con Trump, anche in vista dell’incontro di oggi con Starmer e Zelensky. Lo rende noto Palazzo Chigi

A quanto si apprende da fonti italiane, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, a Downing Street questa mattina, prima della riunione ristretta dei Leader sull’Ucraina organizzata da Starmer a Lancaster House. L’incontro, su invito del Primo Ministro Starmer, “era programmato da tempo”, spiegano le stesse fonti, e segue la visita a Roma di Starmer del 16 settembre scorso. Al centro dei colloqui il conflitto in Ucraina.

I due Leader faranno anche il punto sui numerosi filoni dell’agenda bilaterale, con particolare riferimento al contrasto alla migrazione irregolare e alla lotta alla tratta degli esseri umani, ma anche alla cooperazione in ambito difesa (incluso il programma strategico Gcap), all’energia e alla promozione degli investimenti.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto ieri sera una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald J. Trump, anche in vista dell’incontro che domani terrà a Londra con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto Palazzo Chigi.

“Per me è davvero un privilegio godere della vostra amicizia”. Lo ha detto ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all’inizio del colloquio a Downing Street il premier britannico, Keir Starmer, all’indomani dello scontro con nello Studio Ovale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Una pace durata fondata sulla sovranità e la sicurezza per l’Ucraina, è così importante Kiev, per l’Euroa e per il Regno Unito”, ha aggiunto Starmer, dicendosi “ansioso” di parlarne con il leader ucraino e ringraziandolo di “aver trovato il tempo di venire qui”. “Lasciami dire che sei veramente il benvenuto qui a Downing Street”, ha concluso.