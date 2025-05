Merz fallisce. La Germania è ancora senza governo

Merz fallisce. Il Bundestag non ha votato la fiducia al Governo di coalizione: 18 in tutto i voti mancanti dalle file della sua maggioranza

Merz fallisce. Friedrich Merz non ce l’ha fatta. Il Bundestag non ha votato la fiducia al Governo di coalizione tra conservatori della Cdu-Csu e Spd. Solo 310 voti a favore rispetto ai 316 necessari. Oggi ci si aspettava la conferma formale per Friedrich Merz, ma il cancelliere ha perso al primo scrutinio.

I deputati del Parlamento tedesco non lo hanno eletto. Merz, leader dell’Unione cristiano democratica (Cdu) la cui candidatura è sostenuta anche dall’Spd, ha ottenuto 310 voti a favore e 307 voti contrari. Tre in tutto le astensioni. I gruppi parlamentari della cosiddetta piccola Große Koalition, formata da Unione (Cdu-Csu) e Spd avrebbero avuto 328 voti a disposizione. 18 in tutto i voti mancanti dalle file della sua maggioranza. Una situazione inedita, che ha provocato lo sconcerto generale.



Per essere eletto a cancelliere Merz aveva bisogno di almeno 316 voti su 630 parlamentari. L’elezione del cancelliere prevede tre votazioni a scrutinio segreto. Alla terza viene eletto cancelliere il candidato che ha più voti, anche senza la maggioranza assoluta. Merz verrà dunque eletto senza dubbio, ma quanto avvenuto è un chiaro messaggio politico.

Non è al momento chiaro quando ci sarà il secondo turno di votazione. La sessione, infatti, è stata sospesa per consentire ai gruppi politici di consultarsi sui passi successivi. Il Bundestag ha ora 14 giorni per eleggere Merz o un altro candidato cancelliere con una maggioranza assoluta.



È la prima volta dal 1949 che in Germania un cancelliere non viene eletto al primo scrutinio. Elemento ricordato da diversi siti dei media tedeschi. Der Spiegel ha pubblicato tutte le votazioni dal primo mandato di Adenauer, fino alla elezione di Olaf Scholz nel 2021. Welt, invece, ricorda quanto avvenuto nel 1949, quando Adenauer fu eletto soltanto grazie al proprio voto, che gli permise di raggiungere il quorum di 202 voti.



Di Claudia Burgio