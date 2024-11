Miracolo a Valencia: 123 anziani salvati da 10 infermiere

È successo nella residenza per anziani di Sedavì, dove dieci infermiere sono riuscite a mettere in salvo tutti i pazienti della struttura -IL VIDEO

Miracolo a Valencia: 123 vite salvate dall’amore. È successo nella residenza per anziani di Sedavì, dove dieci infermiere sono riuscite a mettere in salvo tutti i pazienti della struttura. Quando il fango ha cominciato ad entrare dalle porte finestre e la tempesta di Dana si accaniva sul Paese, i centralini dei pompieri e del pronto soccorso erano già presi d’assalto. La capo infermiera ha capito subito che nessuno sarebbe venuto in loro aiuto. Con coraggio e fermezza, le infermiere della struttura non ci hanno pensato due volte e armate di pazienza e tanto amore per i nonnini, alcuni paralizzati, altri malati o non del tutto lucidi, hanno preso in braccio uno ad uno i 123 ricoverati e li hanno messi in salvo trasportandoli ai piani più alti.

“Quando abbiamo visto l’acqua salire li abbiamo portati in braccio tutti al primo piano. – ha raccontato in un video una delle infermiere – Non ne abbiamo perso uno. C’è chi è affannato perché ha passato la notte senza ossigeno, qualcuno è ferito, ma ci sono tutti”.

Una storia a lieto fine che scalda i cuori.

Di Matilde Testa