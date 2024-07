Mosca: autobomba esplode in un parcheggio, due feriti

Non è ancora chiaro se l’esplosione di una Toyota Land Cruiser, parcheggiata in via Sinyavinskaya a nord di Mosca, sia un attentato oppure no. L’auto è saltata in aria quando due persone, di cui non si conoscono ancora le generalità, sono salite a bordo della vettura. Entrambi sono rimasti feriti – l’uomo ha perso i piedi e la donna ha riportato ferite da schegge – e ora sono ricoverati in ospedale.

Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo coinvolto nell’esplosione sia Andrej Torgashov, vice capo del centro radio trasmittente dell’unità militare 33790, ovvero l’89esimo centro di comunicazioni satellitari delle Forze armate della Federazione Russa. L’intera vicenda è ancora avvolta nel mistero.

Ora la polizia sta indagando per stabilire quanto accaduto e arrestare le persone coinvolte.



Di Claudia Burgio