Mosca: “Missili Usa Atacms di Kiev su aeroporto militare a Rostov, risponderemo”. Telefonata Orbán-Putin, ira di Zelensky

Il premier ungherese Viktor Orbán ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin per una possibile “soluzione diplomatica” in Ucraina; Orbán ieri aveva parlato con il presidente eletto americano Donald Trump.

“Questa mattina ho avuto una conversazione telefonica di un’ora con il Presidente Putin. Queste sono le settimane più pericolose della guerra tra Russia e Ucraina. Stiamo compiendo ogni passo diplomatico possibile per sostenere il cessate il fuoco e i colloqui di pace”, le parole di Orbán.

Ira di Volodymyr Zelensky dopo la telefonata Orbán-Putin: “Ci auguriamo tutti che almeno Viktor Orbán non chiami Assad a Mosca per ascoltare anche lui le sue lezioni lunghe un’ora. Nessuno dovrebbe promuovere la propria immagine a spese dell’unità; tutti dovrebbero concentrarsi sul successo condiviso. L’unità in Europa è sempre stata la chiave per ottenerlo. Non si può discutere della guerra della Russia contro l’Ucraina senza l’Ucraina. Sono grato a Donald Trump e a molti leader Ue con cui stiamo già lavorando per trovare soluzioni giuste e forti per una vera pace”.

Orbán replica a Zelensky: “Alla fine della presidenza ungherese dell’Ue, abbiamo compiuto nuovi sforzi per la pace. Abbiamo proposto un cessate il fuoco a Natale e uno scambio di prigionieri su larga scala. È triste che il presidente Zelensky abbia chiaramente respinto ed escluso questa possibilità oggi. Abbiamo fatto quello che potevamo!”.

Il ministero della Difesa russo dichiara che l’Ucraina ha lanciato sei missili americani Atacms verso un aeroporto militare a Taganrog (nella regione russa di Rostov) spiegando inoltre che due sono stati abbattuti e quattro sono stati invece deviati dalle forze di difesa elettronica. Questo nuovo attacco ucraino con missili Atacms contro la Russia “non rimarrà senza risposta e verranno adottate le misure adeguate”. Lo ha detto il ministero della Difesa di Mosca. Inoltre, il ministero della Difesa russo rende noto che non ci sono stati danni significativi dopo l’attacco e spiega: “Due edifici sul territorio dell’aerodromo, tre unità di veicoli militari, nonché veicoli civili nel parcheggio adiacente hanno subito lievi danni dovuti alle schegge”.

di Mario Catania