Nave cargo in Norvegia sfiora l’abitazione di un pensionato, Johan Helberg – IL VIDEO

Johan Helberg è un pensionato residente a Byneset, nel fiordo di Trondheim (in Norvegia) che lo scorso 22 maggio ha avuto un brusco risveglio. Sono le 5 del mattino quando il vicino di casa, allarmato, comincia a suonare il citofono con insistenza costringendo Johan ad aprirgli. In quel momento, ancora assonnato, il pensionato apprende la notizia: una nave cargo di 135 metri si era appena arenata nel suo giardino. Mentre l’uomo non si era accorto di nulla, il vicino era stato svegliato dal rumore dell’impatto. Rientrato in casa Johan si affaccia alla finestra e lì vede l’enorme prua incombere sul solito paesaggio. Come un proiettile a bruciapelo, la nave si era incagliata ad appena cinque metri dalla sua camera da letto.

Nei giorni seguenti, la zona è stata invasa da giornalisti e curiosi, e la vicenda ha rapidamente fatto il giro del web. Resosi conto di essere vivo per miracolo, il simpatico pensionato ha commentato l’accaduto con un umorismo frizzante: “non sarebbe stato un granché piacevole”. L’incidente non ha però risparmiato del tutto l’abitazione e ha provocato la rottura di una pompa di calore.

Stando alle informazioni fornite dalla Guardia costiera, la nave – battente bandiera cipriota – viaggiava a circa 30 chilometri orari ed era diretta a Orkanger, situata a pochi chilometri più a ovest. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato la deviazione della rotta e nemmeno le circostanze esatte che hanno portato alla deriva dell’imbarcazione con a bordo 16 persone. La polizia ha aperto un’inchiesta.

di Angelo Annese