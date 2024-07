New York Times: Biden si dimetterà dopo aver incontrato Netanyahu

Biden si dimetterà. Una notizia non ancora confermata ma affermata da alcuni consiglieri del presidente Usa, citati dal New York Times. “Joe Biden si è convinto a cedere il passo – hanno dichiarato i consiglieri – ma lo farà solo dopo aver fatto visita a Benjamin Netanyahu”. Il motivo starebbe nel fatto che il presidente americano, attualmente in carica, non vuole dare soddisfazione al premier israeliano di ritirarsi dalla corsa per le presidenziali.

Certo, come già detto, la notizia non ha ancora carattere ufficiale ma queste ultime dichiarazioni riportate dal New York Times si sposano con un’altra notizia – pubblicata ieri dal Washington Post – secondo cui Nancy Pelosi avrebbe riferito ai democratici alla Camera di ritenere che Joe Biden possa convincersi molto presto ad abbandonare la corsa dell’Election Day del 5 novembre. Dichiarazioni che però non hanno visto nessun commento da parte dell’entourage della 84enne Pelosi alla richiesta di chiarimenti, ma solo silenzio stampa.

Non resta che attendere i prossimi sviluppi per verificare la veridicità di quanto trasmesso dal New York Times e dal Washington Post. Biden si dimetterà davvero?

Di Claudia Burgio