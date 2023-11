Obama sulla guerra Israele-Hamas: “Nessuno è innocente”

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è stato protagonista del video-podcast “Pod Save America” chiarendo la sua posizione sul conflitto Israele-Hamas. “Qualsiasi giudizio per essere costruttivo deve partire da un’omissione di responsabilità” ha raccontato.

“Ciò che ha fatto Hamas è terrificante e non ci sono giustificazioni” ma ha aggiunto che “l’occupazione e ciò che sta accadendo ai palestinesi è insostenibile. C’è gente, che in questo momento sta morendo, che non c’entrava nulla con ciò che ha fatto Hamas”.

Il video, della durata tre minuti, è soltanto uno stralcio dell’episodio integrale che verrà pubblicato martedì. Obama ha anche attaccato poi i social e la narrazione falsata della realtà: “Il problema con i social network, e l’attivismo su TikTok, è che non puoi dire la verità. Puoi fingere di dire la verità; puoi dirne metà, e in alcuni casi tentare di preservare la tua innocenza morale, ma ciò non risolverà il problema. Se volete risolvere il problema, dovrete mettere in conto la verità per intero e poi ammettere che nessuno ha le mani pulite. Tutti noi siamo complici, in una certa misura”.