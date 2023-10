Una paracadutista perde il controllo e rimane intrappolata in volo in una pericolosissima spirale poco dopo il salto. Il tutto, a oltre 200 km/h e a migliaia di metri di altezza

Una paracadutista perde il controllo e rimane intrappolata in volo in una pericolosissima spirale poco dopo il salto. Il tutto, a oltre 200 km/h e a migliaia di metri di altezza

Una paracadutista, durante la sessione di addestramento in una scuola di paracadutismo a Kemerovo (Russia), perde il controllo e rimane intrappolata in volo in una pericolosissima spirale poco dopo il salto. Il tutto, a oltre 200 km/h e a migliaia di metri di altezza.

Per fortuna, l’istruttore – con un tempestivo intervento – riesce a salvarla.