Premio Nobel per la Pace, sedia vuota per Narges Mohammadi

Sedia vuota oggi alla consegna del Premio Nobel per la Pace 2023 per l’iraniana Narges Mohammadi che si trova in carcere in Iran. A ritirare il premio, i figli gemelli Kiana e Ali