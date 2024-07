Primo comizio della Harris: “Unirò i dem e vinceremo”

“So che tipo di persona è Donald Trump, ne ho conosciuti quando facevo la procuratrice in California e ho messo sotto inchiesta truffatori e predatori sessuali”. Con queste parole durissime Kamala Harris ha introdotto il suo primo comizio a Milwaukee, acclamata dalla folla di dem presenti. “Trump vuole riportare indietro il nostro Paese ma noi non indietreggeremo perché la nostra battaglia è per il futuro e la libertà”, ha aggiunto, sottolineando di essere pronta ad unire il partito per vincere le prossime elezioni presidenziali di novembre perché, ha dichiarato: “Quando combattiamo vinciamo”.



L’intervento di Kamala Harris diventa così un vero e proprio reset della campagna democratica. A meno di 36 ore dal ritiro di Joe Biden, la vice-presidente si è già assicurata l’impegno verbale di oltre 2.500 delegati, ben oltre il quorum necessario (1.976) per ottenere la candidatura. Tanto che il primo sondaggio Reuters- Ipsos la dà avanti di due punti su Donald Trump (44% a 42%) e anche nella gara a tre (42% contro il 38% di Trump e l’8% di Robert F.Kennedy). Positivi anche i dati dei fondi: in 48 ore sono stati raccolti oltre 100 milioni di dollari, superando i 95 milioni raggiunti a fine giugno da Biden.



Il comitato nazionale dell’Asinello ha comunicato che procederà ad una ‘roll call’ virtuale dei delegati già dalla prossima settimana, così da concludere l’iter entro il 7 agosto, rispettare la scadenza dell’Ohio e far comparire i nomi del ticket dem nelle schede del 5 novembre. Mercoledì verrà annunciato l’iter per la nomination, quindi molto probabilmente Harris annuncerà il suo ‘running mate’ a metà della prossima settimana, per poi essere incoronata ufficialmente ad agosto alla convention di Chicago.



