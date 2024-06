Putin difende Trump: “Nei suoi confronti c’è una persecuzione giudiziaria”

Le dichiarazioni del presidente Vladimir Putin alle agenzie internazionali finalmente sono arrivate. Non è un caso che il presidente russo si sia concesso proprio a pochi giorni dalle elezioni europee e con largo anticipo, invece, per quelle che toccheranno gli Stati Uniti nel novembre di quest’anno.

A colpire è sicuramente la netta posizione di difesa che Putin ha espresso nei confronti del candidato statunitense Donald Trump che, secondo lui, sarebbe vittima di un accanimento e di una vera e propria “persecuzione giudiziaria”.

Nulla di nuovo sotto il sole, invece, sul fronte della guerra in Ucraina. Le dichiarazioni non sono ormai che un loop che Putin continua a ripetere da anni, inserendo come “nuovi elementi” solo le considerazioni in merito alla consegna di armi occidentali a favore di un Paese invaso e che da ormai due anni resiste ai tentativi espansionistici della Federazione Russa.



Di Claudia Burgio