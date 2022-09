Regina Elisabetta, allarme per la sua salute

È allarme per le condizioni di salute della Regina Elisabetta. In un comunicato di Buckingham Palace si legge che: “i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica”.

I timori si erano già diffusi ieri sera, quando la regina (96 anni) ha dovuto rinunciare a una riunione virtuale del Consiglio Privato dove la nuova premier inglese, Liz Truss, avrebbe dovuto prestare giuramento come Primo Lord del Tesoro e gli altri ministri essere nominati nel Consiglio.

È stata la prima volta nei suoi 70 anni di regno che la Regina Elisabetta non ha investito un nuovo premier a Buckingham Palace, dopo che le era stato sconsigliato di recarsi a Londra.