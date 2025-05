Romania, exit poll: Nicușor Dan in testa con il 55%

Pubblicati gli exit poll in Romania. Stando ai dati rilasciati dalle principali agenzie del Paese, Nicușor Dan è in testa con il 55%, il leader dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni (AUR) George Simion si attesta tra il 45 e il 46% delle preferenze.

È ancora presto per dichiarare chi, tra i due, sarà il nuovo presidente della Romania ma i risultati definitivi dovrebbero arrivare già in serata. Immediatamente dopo la pubblicazione degli exit poll, Dan ha dichiarato: «Questo voto dimostra che i romeni vogliono il dialogo, non l’odio. La nostra società ha mostrato una forza impressionante» avvertendo poi i giornalisti e gli elettori presenti che «Stanno per arrivare tempi economici difficili».

Poco dopo è arrivata la replica di Simion, il quale ha già iniziato a contestare i dati ufficiali – sostenendo di avere, dalla sua parte, almeno altri quattrocentomila voti non conteggiati – minacciando di presentare ricorso in caso di vittoria del candidato liberale. Le dichiarazioni sono indicative del clima che si respira in Romania: i fatti di novembre – l’annullamento del primo turno delle presidenziali e la conseguente esclusione dalla corsa elettorale di Călin Georgescu, attualmente indagato per i suoi rapporti con i reduci del gruppo mercenario russo Wagner – hanno aggravato il già precario equilibrio politico del Paese. Il sostegno del sottobosco online filorusso (e di Alexandr Dugin) nei confronti di Simion ha portato in molti a chiederne l’esclusione da queste elezioni, esclusione che però sarebbe immotivata dal momento che non sono provate, al momento, ingerenze simili a quelle che hanno spianato la strada al semisconosciuto Georgescu.

Questo ha portato l’ultradestra a giocare la carta della persecuzione politica, radicalizzando ulteriormente l’elettorato di riferimento. D’altra parte, Dan si è ritrovato a condurre una campagna molto più pesante del previsto, cercando di riportare alle urne degli elettori estremamente delusi dall’attuale governo e più in generale dall’ala liberale ed europeista. In attesa dei risultati definitivi, l’unica certezza è che la Romania si trova all’inizio di un difficile periodo politico.



Di Antonio Pellegrino