Romeo (Lega) su Navalny: “Sospetti si ma nessuna certezza”

Fischi e contestazioni a Massimiliano Romeo, rappresentante della Lega nella fiaccolata romana in memoria di Navalny: “Il sospetto c’è ma non la certezza matematica”

Durante la sentitissima fiaccolata di queste ore in memoria di Alexei Navalny, dissidente russo morto in carcere in circostanze “sospette”, ilIl capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, è stato accolto con una pioggia di fischi dopo la sua dichiarazione in merito alla responsabilità della Russia di Putin in questa triste vicenda: “Qualche sospetto lo abbiamo, ma nessuna certezza“.

A quel punto in piazza si sono levate le voce e gli insulti di tanti cittadini: “Vergogna, ipocriti, amici di Putin“.

Servizio a cura di Giacomo Chiuchiolo