Nyt, Russia lavora ad arma nucleare antisatellite. Cremlino: “Solo stratagemma Usa”

La minaccia russa alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti sarebbe legata all’intenzione di Mosca di mettere in orbita un’arma nucleare. Lo hanno detto ieri ad Abc News due fonti al corrente della riunione a Capitol Hill, secondo cui Mosca potrebbe volerla usare contro i satelliti. Per queste ragioni sarebbero stati convocati per oggi i leader repubblicani di Camera e Senato e i responsabili delle commissioni di intelligence.

Non si è fatto attendere il commento del Cremlino che, per mezzo del portavoce Dmitry Peskov, ripreso dalla Tass, ha sottolineato come le notizie secondo cui la Russia avrebbe intenzione di posizionare armi nucleari nello spazio sarebbero solo uno stratagemma della Casa Bianca.