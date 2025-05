Schianto mortale a Yellowstone, sette vittime: una è italiana – IL VIDEO

Ci sarebbe una donna italiana tra le 7 persone morte in un incidente stradale avvenuto ieri nei pressi del parco naturale di Yellowstone, negli Stati Uniti. Il bus, su cui viaggiava un comitiva con 14 visitatori, si è scontrato frontalmente con un camion. Solo è stata confermata la presenza di turisti stranieri, principalmente di nazionalità cinese e italiana. Morto anche il conducente del bus.

L’incidente è avvenuto lungo un’autostrada dello stato dell’Idaho, a circa 25 chilometri dall’ingresso del parco. Entrambi i mezzi coinvolti hanno preso fuoco. Oltre ai 7 morti, altre 8 persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in elicottero. Il camion e il minibus viaggiavano in direzioni opposte, la comitiva era diretta verso Yellowstone.

Il fuoco ha reso molto difficile l’identificazione delle vittime. Secondo il medico legale della contea di Fremont, i morti (autista escluso) sono stranieri. Il magistrato ha disposto per tutti il prelievo del dna. Secondo fonti diplomatiche la vittima italiana sarebbe nata a Milano.

Di Giorgio Patto