Shock in Colombia. Spari contro il candidato alla presidenza Miguel Uribe durante il comizio – IL VIDEO

È terribile quanto accaduto in Colombia. Durante un comizio a Bogotá (la capitale del Paese) in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, il candidato – senatore di destra – Miguel Uribe, 39 anni, è rimasto gravemente ferito a causa di colpi di arma da fuoco.

A sparare è stato un ragazzo di 15 anni, immediatamente arrestato. Interrogato, si trova ora in stato di fermo.

Le condizioni di Uribe sono estremamente critiche. Il candidato alle presidenziali è in pericolo di vita. È stato raggiunto da 3 colpi d’arma da fuoco: 2 alla testa e 1 al ginocchio. Lo riferiscono i sanitari giunti subito sul posto.

Carlos Fernando Galán, il sindaco di Bogotá, ha riferito che Miguel Uribe è stato “operato d’urgenza” che “ha superato il primo intervento chirurgico”. Uribe è ora entrato nelle “ore critiche” della convalescenza.

Il governo di Gustavo Petro, il presidente di sinistra, ha immediatamente condannato “categoricamente ed energicamente l’attentato”. In una nota la presidenza ha scritto: “Questo è un atto di violenza non solo contro l’integrità fisica del senatore ma contro la democrazia, la libertà di pensiero e l’esercizio legittimo della politica in Colombia”.

“La violenza non può mai essere la strada… Spero vivamente che (Uribe, ndr.) stia bene e fuori pericolo”, ha scritto in un post social Laura Sarabia, la ministra degli Esteri colombiana.

di Mario Catania