“Sinwar è morto”, l’annuncio dell’Idf. Netanyahu: “La guerra non è ancora finita”

L’Idf conferma con un comunicato la morte del leader dell’organizzazione terroristica di Hamas. Netanyahu: “La guerra non è ancora finita”

L’Idf e l’ISA (Israeli Security Agency) hanno confermato con un comunicato che il leader dell’organizzazione terroristica di Hamas – responsabile della pianificazione e dell’esecuzione del massacro del 7 ottobre – è stato ucciso oggi, grazie ad un’operazione nella Striscia di Gaza, dopo un inseguimento durato un anno. Una vittoria per lo Stato di Israele che è stata comunicata con un discorso che il presidente israeliano ha fatto alla Nazione: “Cittadini di Israele, vi dico che Yahya Sinwar è morto. Il responsabile del massacro più grande del popolo ebraico dalla Shoah, l’arciterrorista che ha ucciso migliaia di israeliani e rapito centinaia di cittadini è stato ucciso dai nostri eroici soldati. Il conto è stato pagato”. Poi l’appello per gli ostaggi: “Ai terroristi di Hamas dico: i vostri leader stanno scappando e saranno eliminati. Faccio appello a tutti coloro che tengono i nostri ostaggi: a chiunque deporrà le armi e libererà i nostri ostaggi, permetteremo di andarsene e continuare a vivere”, ha aggiunto Netanyahu, aggiungendo che “il ritorno degli ostaggi è un’opportunità per raggiungere tutti i nostri obiettivi e avvicinare la fine della guerra”.

“Oggi abbiamo dimostrato a tutti coloro che cercano di farci del male che questo è ciò che gli accade. – ha ribadito il presidente israeliano – E come le forze del bene possono sempre sconfiggere le forze del male e dell’oscurità. La guerra è ancora in corso e ha un prezzo”.



Di Matilde Testa