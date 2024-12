Siria: abbattuta statua Hafiz al-Assad alla periferia di Damasco

Gli insorti hanno abbattuto la statua di Hafiz al-Assad, presidente della Siria fino al 2000 e padre dell’attuale presidente siriano Bashar, nel sobborgo di Jaramana, alle porte di Damasco. Jaramana è a maggioranza drusa. La statua abbattuta si trova a dieci chilometri dal palazzo presidenziale di Assad.

Il presidente siriano, Bashar al-Assad, è a Damasco e nella capitale “sta portando avanti il suo lavoro”. Lo ha riferito la presidenza siriana in una nota citata dall’agenzia di stampa Sana, nella quale si bollano come “false” le voci e le notizie pubblicate da “alcuni media stranieri” sulla “partenza” di Assad da Damasco o “su visite lampo” in altri Paesi.

La presidenza siriana sottolinea che si tratta di “tentativi di fuorviare e influenzare lo Stato e la società siriana” e precisa che Assad “sta portando avanti il ​​suo lavoro e i suoi compiti costituzionali dalla capitale Damasco”.

“È inammissibile permettere a un gruppo terroristico di prendere il controllo” della Siria “in violazione degli accordi esistenti, a partire dalla risoluzione 2254 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha ribadito con forza la sovranità, l’integrità territoriale e l’unità della Repubblica araba siriana”. Lo ha dichiarato in Qatar il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, riferendosi all’avanzata delle fazioni armate guidata da Hayat Tahrir al-Sham verso Damasco.